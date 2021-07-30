كوفيد-19 : قرابة 3.5 مليون جزائري ملقح إلى غاية اليوم

تلقى قرابة 3،5 مليون شخص التلقيح بالجزائر منذ انطلاق عملية التلقيح، في حين اقتنت الدولة الجزائرية أزيد من 09 مليون جرعة لقاح إلى نهاية شهر جويلية الجاري ، حسب آخر الإحصائيات التي كشفت عنها، اليوم الجمعة، وزارة الصحة .

3.421.279 شخص تلقى التلقيح منهم 2.696.467 شخص تلقى الجرعة الأولى من اللقاح في حين بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 724.812".

وبخصوص تطور عملية التلقيح، فإن 211.182 شخص تلقى اللقاح يوم 26 جويلية الجاري و 246.676 شخص في الــــ 27 من الشهر نفسه و 214.866 شخص في 28 جويلية.

أما فيما يخص اقتناء جرعات اللقاح، قالت مصالح الوزير الأول انه تم اقتناء 9.273.200 جرعة إلى نهاية جويلية 2021 في حين تشير التوقعات لشهر أوت لــــ 8.200.000 جرعة من لقاح سينوفاك في 30 جويلية 2021 و 758.000 جرعة من لقاح أسترا زينيكا (في اطار كوفاكس) و 650.000 جرعة بالنسبة للقاح سبوتنيك.

أما بالنسبة لشهر سبتمبر 2021، أكد المصدر نفسه، أنه يتوقع اقتناء 5.000.000 جرعة من لقاح سنوفاك، في انتظار انطلاق الإنتاج الوطني لهذا اللقاح الصيني شهر سبتمبر الجاري بكمية شهرية تقدر بــــ 2.500.000 جرعة.