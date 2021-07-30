تسوية رزنامة بطولة الرابطة الأولى: خطوة عملاقة لشباب بلوزداد

قطع نادي شباب بلوزداد لكرة القدم، مساء هذا الجمعة، خطوة عملاقة في رهانه للمحافظة على تاج بطولة الرابطة المحترفة الأولى، حيث نجح أبناء لعقيبة في هزم شبيبة القبائل (2 – 1) ليعمّق الفريق الأحمر والأبيض عن وصيفيه وفاق سطيف وشبيبة الساورة إلى سبع نقاط كاملة.

برسم تسوية رزنامة الجولة الـ 22، تقدّم البلوزداديون في معقلهم 20 أوت 55 بالعاصمة، عبر شمس الدين نسّاخ (28)، قبل أن يعادل كسيلة بوعالية للكناري (36)، لكن أمير سعيود عاد ليمنح الأفضلية لتشكيلة الصربي زوران ماميتش (44) وهو تقدّم حافظ عليه الشباب إلى النهاية.

وإثر هذا الفوز، رفع شباب بلوزداد المتصدّر رصيده إلى 69 نقطة، بينما تجمّد رصيد شبيبة القبائل عند 52 نقطة في الصف التاسع.

يُشار إلى أنّ المباراة المتأخرة الثانية لحساب الجولة 26، ستجرى بين اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل يوم الجمعة المقبل، على أن تقام الجولة الـ 35 في التاسع من أوت الداخل.

الترتيب:

1 - شباب بلوزداد 69 34

2 - وفاق سطيف 62 34

- شبيبة الساورة 62 34

4 - اتحاد الجزائر 56 33

5 - مولودية وهران 54 34

6 - مولودية الجزائر 53 34

7 - شباب قسنطينة 51 34

8 - نادي بارادو 50 34

9 - شبيبة القبائل 52 31

10 - أولمبي المدية 48 34

11 - سريع غليزان 42 34

12 - اتحاد بسكرة 40 34

- جمعية عين مليلة 40 34

- نجم مقرة 40 34

15 - وداد تلمسان 39 33

16 - جمعية الشلف 38 34

17 - نصر حسين داي 37 34

18 - اتحاد بلعباس 33 34

19 - أهلي برج بوعريريج 21 34

20 - شبيبة سكيكدة 17 33