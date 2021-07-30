الجيش الصحراوي يستهدف 4 قواعد للاحتلال المغربي

استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هذا الجمعة، 4 قواعد لجنود الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس والفرسية.

بحسب ما ورد في البيان العسكري رقم 261 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية، استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي قواعد وتخندقات جنود الاحتلال المغربي بمناطق أكرارة الفرسيك وسبخة تنوشاد وأكرارة لحديد وروس بن أعميرة، بقطاعي المحبس والفرسية.

وأفيد أنّ وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي، ركّزت قصفها على منطقتي أكرارة الفرسيك وسبخة تنوشاد بقطاع المحبس ،فيما شددت مفارز أخرى هجماتها على أكرارة لحديد بقطاع الفرسية، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة وخلف القصف هلع ورعب في اوساط جنود الاحتلال بالقاعدة المستهدفة.

وركّزت مفارز أخرى قصفها على منطقة روس بن اعميرة بقطاع الفرسية، أين سمعت دوي انفجارات قوية هزت قاعدة الاحتلال المستهدفة.

وتستمرّ وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي في هجماتها مستهدفة جحور وتخندقات جنود الاحتلال على طول الجدار الرملي.