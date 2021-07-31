أولمبياد طوكيو: إقصاء الثلاثي الجزائري فليسي, حتحات وبن حاجة

أقصي الملاكم الجزائري محمد فليسي ومواطناه, العداءان ياسين حتحات (800 م) ولبنة بن حاجة (400 م حواجز) السبت خلال اليوم الثامن لأولمبياد طوكيو.

انهزم محمد فليسي (وزن الذبابة) أمام منافسه الفليبيني كارلو بالام (5-0) ليخرج من الدور ثمن النهائي لدورة الملاكمة للألعاب الاولمبية 2020 المتواصلة باليابان.

بعد إقصاء فليسي, تبقى الآمال الجزائرية معلقة في الملاكمة على إيمان خليف (الوزن الخفيف), المتأهلة الى ربع النهائي عقب فوزها أمس الجمعة على التونسية مريم حومراني (5-0).

وستواجه خليف (22 سنة) في ربع النهائي المقرر يوم الثلاثاء ( .35سا بالتوقيت الجزائري), الايرلندية المخضرمة كيلي آني هرينغتون (31 سنة), بطلة العالم سنة 2018 بنيودلهي.

في ألعاب القوى, أقصي ممثلا الجزائر ياسين حتحات (800 م) ولبنة بن حاجة (400 م حواجز) في التصفيات.

ولم يتمكن حتحات من المرور الى الدور القادم بعدما انهى سباق السلسلة السادسة ل800 متر في المركز الخامس بتوقيت قدره 1:46.20 دقيقة و الذي فاز به الكيني إيمانويل كورير (1:45.33).

من جهتها, اكملت بن حاجة السباق التصفوي ل400 متر حواجز سيدات في المرتبة الاخيرة لكنها حققت بالمقابل أحسن نتيجة شخصية لها (57.19 ثا.