اخماد 70 بالمائة من حريق مرتفعات الحظيرة الوطنية للشريعة

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة، مدعمة بفرق من ولايات مجاورة، من اخماد 70 بالمائة من الحريق الذي نشب في حدود الساعة الثانية من صباح هذا السبت على مستوى مرتفعات الحظيرة الوطنية للشريعة.

و أوضح ذات المصدر أن الجهود متواصلة لاخماد حريق الغابة الذي نشب بمنطقتي وادي الابرار و لهجوري بالحظيرة الوطنية للشريعة، على الساعة الواحدة و 53دقيقة، بحيث تم لغاية الآن السيطرة على هذا الحريق بنسبة 70بالمائة، و حماية المناطق السكنية من امتداد ألسنة اللهب إليها.

و بحسب ذات المصدر، فقد تم تدعيم الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات و كذا وحدات الحماية المدنية للولاية بكل من الارتال المتحركة لولاتي المدية و تيبازة و كذا الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل بالدار البيضاء الجزائر العاصمة.

و بدورها، تشارك مصالح الغابات و كذا الجيش الوطني الشعبي في إخماد هذا الحريق، الذي انتشر بسرعة كبيرة بسبب هبوب رياح قوية.

يذكر أن هذه المحمية الطبيعية كانت قد سجلت، مطلع الأسبوع الماضي، نشوب حريق أسفر عن خسارة 25 هكتارا من غطائها النباتي، و كذا وفاة عون حماية مدنية تابع للوحدة الوطنية للتدريب و التدخل للدار البيضاء، و إصابة عون حماية مدنية و آخرين تابعين لمصالح الغابات بحروق.

