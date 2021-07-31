﻿الفريق شنقريحة يكرم أشبال الأمة المتفوقين في امتحاني شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط

ترأس الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم السبت مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في امتحاني شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط , أكد خلاله أن النتائج "المشرفة" المتحصل عليها "لم تأت من عدم بل هي وليدة الإستراتيجية المتبصرة المنتهجة من قبل القيادة العليا في مجال التكوين".

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "عقب النتائج الممتازة التي حققها أشبال وشبلات الأمة في شهادة البكالوريا, لدورة جوان 2021, ترأس الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, صباح هذا اليوم السبت 31 جويلية2021 بالنادي الوطني للجيش, مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط".

وأضاف المصدر أن حفل التكريم الذي تم في ظل "احترام كافة التدابير الوقائية من كوفيد-19", حضره كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة وقادة القوات والدرك الوطنية, قائد الناحية العسكرية الأولى ورؤساء دوائر وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي ومدراء ورؤساء المصالح المركزية وكذا أولياء الطلبة المكرمين.

وبهذه المناسبة, ألقى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي كلمة حرص من خلالها على نقل تهاني وتبريكات رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, لكل الأشبال الناجحين في هاتين الشهادتين, مؤكدا أن هذا النجاح هو "إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي ما فتئ يحققها الجيش الوطني الشعبي على كافة الأصعدة والمجالات".

كما جدد التأكيد على أن هذه النتائج "المشرفة لم تأت من عدم بل هي وليدة الإستراتيجية المتبصرة المنتهجة من قبل القيادة العليا في مجال التكوين, لاسيما من خلال الاهتمام أكثر بنوعية التكوين على حساب الكم وتوفير جميع عوامل وشروط النجاح لمدارسنا العسكرية على وجه العموم, ولهذه المشاتل التعليمية على وجه الخصوص, وبفضل كذلك تجند إطارات وأساتذة هذه المدارس الذين أتقدم لهم بهذه المناسبة بأسمى آيات الشكر والعرفان, على ما بذلوه من جهود مضنية في سبيل الارتقاء بمستوى التحصيل العلمي لأشبال الأمة إلى مداه المنشود".

وتابع الفريق شنقريحة يقول "إن النتائج الباهرة المحققة تعد دون شك تحفيزا أخر لجعل مدارس أشبال الأمة مصدرا لا ينضب لموارد بشرية عالية التأهيل وكاملة المواصفات", مشيرا الى أن "طموح الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني في تطوير مكوناته اعتمادا على قدرات ومؤهلات أبنائه, هو طموح لا حدود له.

ومن وحي هذا الطموح, فإنني بقدر ما أثمن النتائج المتحصل عليها في هاتين الشهادتين, فإنني أدعوكم اليوم بأن تجعلوا من هذه النتائج الباهرة المحققة تحفيزا آخر على جعل مدارس أشبال الأمة، كما أردناها دائما, مصدرا لا ينضب لموارد بشرية عالية التأهيل وكاملة المواصفات".

ولم يقوت الفريق السعيد شنقريحة الفرصة ليؤكد, مرة أخرى, على "سهر" القيادة العليا على "إنجاح" مسار مدارس أشبال الأمة, سعيا منها إلى "تعزيز صفوف الجيش الوطني الشعبي بنخبة من الشباب الواعي والمتحفز والعمل على تحضير هذه النخبة الفتية لتصبح إطارات مستقبلية واعدة", شعارها -كما قال-"الجمع بين استيعاب المعارف العصرية بكافة فروعها العلمية والتشبع بقيمنا الوطنية ومبادئ ثورتنا التحريرية المظفرة التي أسست بالأمس مدارس أشبال الثورة, وهو المسعى الذي نعتبره استثمارا بشريا واعدا وضروريا وبوابة أخرى من بوابات التلاقي والتلاحم بين الجيش وعمقه الشعبي، عبر كافة ربوع الوطن".

وتم التذكير في هذا الصدد بأن دفعات مدارس أشبال الأمة للطورين الثانوي والمتوسط سجلت هذه السنة نتائج "ممتازة", حيث تحصل (691) شبلا على شهادة البكالوريا بنسبة نجاح 99,14%، كما تحصل (1377) شبلا على شهادة التعليم المتوسط بنسبة نجاح 99,71%.

و في ختام هذا الحفل, فسح المجال لشبل وشبلة ليلقيا كلمتين باسم زملائهم, ليأخذ بعد ذلك الفريق صورة تذكارية مع الأشبال المكرمين.