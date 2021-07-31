إصابة إسماعيل بن ناصر بفيروس كوفيد-19

خضع لاعب الوسط الدولي الجزائري لنادي ميلان، إسماعيل بن ناصر، لتحليل إيجابي لكوفيد-19، مما سيحول دون مشاركته مساء اليوم السبت في اللقاء الودي أمام نيس الفرنسي، حسب ما أعلن عنه النادي الايطالي.

و جاء في بيان نادي ميلان على "تويتر" ما يلي : "لم يتم استدعاء إسماعيل بن ناصر للمباراة الودية أمام أولمبيك نيس، بعد التحليل الإيجابي لكوفيد-19 بمنزله خلال هذا الأسبوع.

و قد تم إعلام السلطات الصحية المحلية بسرعة".ويضيف نفس المصدر : "يتمتع اللاعب بصحة جيدة حيث يتدرب بمنزله.

مع الإشارة أن إسماعيل لم يتواصل مع باقي الفريق منذ مباراة يوم السبت الماضي أمام مودينا".

و يختم بيان نادي ميلان بما يلي : "خضع فريق آ سي ميلان لمسحة سلبية بعد كل تحاليل هذا الأسبوع بما فيها الاختبار الجيني قبل التنقل إلى نيس".