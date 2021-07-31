أولمبياد طوكيو :المصارع الجزائري عبد الكريم فرقات يدخل المنافسة ابتداء من الغد

يدخل المصارع الجزائري عبد الكريم فرقات (وزن 60 كلغ) غمار منافسات أولمبياد 2020 بطوكيو اليابانية، في المصارعة الإغريقية الرومانية يوم غد الأحد ضمن الدور ثمن النهائي بقاعة موكوهاري ميسي.

وحسب عملية القرعة التي اجريت اليوم السبت، سيواجه فرقات، صاحب برونزية مونديال 2020 ببلغراد، نظيره الياباني كينيشيرو فوميتا، بطل آسيا 2020 في الهند وبطل العالم في 2019 بكازاخستان.

وفي حال الفوز، يلتقي المصارع الجزائري بالمتأهل من المنازلة التي ستجمع الألماني إيتيين كينسينغر بالصيني واليهان سايليكي لحساب ربع النهائي.

وبقيادة الطاقم الفني الوطني المكون من بن جدعة معزوز وزغدان مسعود، تشارك الجزائر بسبعة مصارعين في الاولمبياد اليابانية (4 في الإغريقية الرومانية و 3 في الحرة).

ويتعلق الأمر بكل من آدم بوجملين (97 كلغ)، بشير سيد عزارة (87 كلغ)، عبد الكريم فرقات (60 كلغ) وعبد الملك مرابط (67 كلغ) في الإغريقية الرومانية، وعبد الحق حرباش (57 كلغ) وفاتح بن فرج الله (86 كلغ) وجهيد برحال (125 كلغ) في المصارعة الحرة.

وتجرى منافسات المصارعة في اولمبياد طوكيو، من 1 الى 7 أوت.

وتقام عملية القرعة الخاصة ببقية الاوزان مع نهاية كل يوم من المنافسة.