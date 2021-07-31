الجيش الصحراوي يستهدف قوات الإحتلال المغربي بقطاع المحبس

إستهدفت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع قوات الإحتلال المغربي على طول الجدار الفاصل "الذل والعار" بأقصاف مركزة، حسب البيان العسكري رقم 262 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

وأفاد البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أنه "خلال اليوم السبت، شن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي أقصافا مركزة إستهدفوا من خلالها جنود الإحتلال المتخندقين بمنطقة روس السبطي ومنطقة أودي الظمران التابعتين لقطاع المحبس".

"وتتواصل هجمات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة مواقع وتخندقات العدو المغربي على طول جدار العار مخلفة خسائر في الأرواح والعتاد"، حسب البيان العسكري.