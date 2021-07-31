الرئيس تبون يتحادث هاتفيًا مع نظيره التونسي قيس سعيد

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء هذا السبت، مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، اطمأن من خلالها الرئيس تبون على الرئيس سعيد والشعب التونسي الشقيق.

جاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، هذا المساء، مكالمة هاتفية مع أخيه السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، اطمأن من خلالها على السيد الرئيس والشعب التونسي الشقيق".

وأضاف البيان "تمحور الاتصال الهاتفي حول تطورات الوضع العام في الشقيقة تونس حيث طمأن الرئيس التونسي رئيس الجمهورية بأنّ تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب".