وزيرة الثقافة والفنون تعزي في وفاة الفنان الشيخ أحمد بغدادلي

انتقل إلى رحمة الله أمس السبت أحد أعمدة الموسيقى الأندلسية، أحمد بغدادلي عن عمر ناهز 87 سنة، حسبما أفادت به وزارة الثقافة والفنون.

وجاء في رسالة تعزية بعثت بها وزيرة الثقافة والفنون، وفاء شعلال إلى عائلة الفقيد، "تلقت وفاء شعلال، وزيرة الثقافة والفنون، بحيرة وأسى، نبأ وفاة الفنان الشيخ أحمد بغدادلي، أحد أعمدة الأغنية الأندلسية وواحد من الذين ساهموا في تنشئة عديد الفنانين والموسيقيين على مدار سنوات حياته".

وخدم الراحل الحاج أحمد بغدادلي الذي يعد من مواليد سنة 1934 بتلمسان، الحركة الأدبية والفنية والثقافية حتى آخر رمق من حياته الحافلة بالإنجازات، لاسيما من خلال إدارته لجمعية "لاسلام" (الفرع الأدبي والفني والموسيقي بمدينة تلمسان).

وعاصر الحاج أحمد بغدادلي، رحمه الله، جيلا من الأسماء الكبيرة التي ساهمت في التأسيس للحركة الثقافية والفنية الجزائرية، من أمثال الشيخ رضوان بن صاري، الشيخ عبد الكريم دالي، سيد أحمد سري، الحاج محمد الغافور، وغيرهم كثير، إذ يعتبر مرجعا في الثقافة والموسيقى الأندلسية.

وأكدت الوزيرة، في رسالة التعزية، أن الراحل الحاج أحمد بغدادلي، "يعد واحدا من أعلام الموسيقى الأندلسية في الجزائر" و"منارة تستضيئ بها الأجيال المقبلة".