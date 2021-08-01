لعمامرة: ما يحدث في تونس شأن داخلي وستتجاوز هذه الفترة من حياتها المؤسساتية

أكد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة أن ما يحدث في تونس الشقيقة هو شأن داخلي ونحترم سيادة تونس مشيرا إلى أن الجزائر تقيم اتصالات مع قياداتها ولديها قناعة أن الشعب التونسي سيتجاوز هذه الفترة من حياته المؤسساتية.

وقال رمطان لعمامرة -على هامش ندوة عقدها مع نظيره المصري سامح شكري في اطار زيارته لمصر- "ما يحدث في تونس الشقيقة شأن داخلي ونحترم سيادتها ونتضامن مع شعبها ونقيم اتصالات مع قياداتها".

وأضاف في السياق ذاته " لدينا قناعة بأن الشعب التونسي قادر على تجاوز هذه الفترة من حياته المؤسساتية وعلى اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات من اجل وضع مسيرة تونس السياسية والمؤسساتية على السكة الصحيحة ليتسنى لهذا البلد الشقيق مواصلة عطائه للمنطقة ولكافة القضايا التي نجد أنفسنا في خندق واحد مع تونس ونعمل من اجل تحقيق نفس الأهداف المبنية على نفس المبادئ.