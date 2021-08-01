تم قبول انضمام الكشافة الاسلامية الجزائرية الى الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة خلال الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة المنعقدة في الـ 27 جويلية الماضي، حسبما كشف عنه هذا الأحد بيان للكشافة الاسلامية الجزائرية.

وقد تم قبول عضوية الجزائر في افتتاح المؤتمر الـ37 للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة المنعقدة في الـ27 جويلية الماضي، بعد تصويت كل الاعضاء المنظمة، استنادا الى ذات المصدر.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الانضمام يعد "مكسبا للكشافة الاسلامية الجزائرية لفتح آفاق جديدة لفتيات وشابات الجزائر لاكتساب وتبادل المعارف والمهارات والتجارب إقليميا ودوليا".

كما يعتبر هذا الانضمام "مكسبا للجزائر يتيح الفرص لفتيات وشابات الجزائر للمشاركة والتمثيل في مختلف المحافل والمنتديات الدولية" وهذا ما سيساهم -حسب البيان- في "تحقيق أهداف الحركة الكشفية وقيمها النبيلة لدى عدد أكبر من الفتيات" الى جانب تعزيز دور الفتاة في الحركة الكشفية بصفة خاصة والحركة الجمعوية بصفة عامة.

وكانت وفود الكشافة الاسلامية الجزائرية قد قامت بالعديد من الاتصالات والزيارات للعديد من دول العالم واستقبالها في نفس الوقت لوفود من المنظمة الكشفية العالمية للاطلاع على واقع الحركة الكشفية بالجزائر منذ شهر جويلية 2019 .

وأشار المصدر الى أن القيادة العامة للكشافة قامت بسلسلة من الجهود الحثيثة بهدف الانضمام للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة التي يتواجد مقرها في العاصمة البريطانية لندن وذلك تماشيا مع السياسة الخارجية للدولة الجزائرية، بالحضور الفعال على المستوى الدولي وتعزيز تمثيل الكشافة الاسلامية الجزائرية عبر الهيئات الكشفية الشبانية الدولية باعتبارها عضوا في المنظمة الكشفية العالمية مند سنة 1963.