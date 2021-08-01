أولمبياد/ مصارعة اغريقية رومانية: الجزائري عبد الكريم فرقات يخوض منازلة الاستدراك

سيخوض الجزائري عبد الكريم فرقات (60 كلغ) منازلة الاستدراك من اجل الميدالية البرونزية التي سيتحدى فيها ، هذا الإثنين منافسه الصيني والهان سايليك، لحساب دورة المصارعة الاغريقية الرومانية ضمن الألعاب الأولمبية طوكيو-2020.

فبعد انهزامه اليوم بنتيجة 8-0 امام منافسه كينشيرو فوميتا، حامل لقب بطولة آسيا 2020 و بطولة العالم 2019، رشح المصارع الجزائري لخوض المنازلة الاستدراكية باعتبار ان نظيره الياباني بلغ الدور النهائي لهذه الفئة بعد تغلبه على الاوكراني لينو تيميروف بنتيجة 5-1.

وفي حالة الفوز امام منافسه الصيني والهان سايليك، سيواجه المصارع الجزائري الاوكراني لينو تيميروف من اجل الميدالية البرونزية.

ويعرف برنامج يوم الاثنين، دخول الجزائري آدم بوجملين (97 كلغ) المنافسة، حيث سيواجه الايراني محمدهادي سارافي لحساب الدور ثمن النهائي في مسابقة المصارعة الاغريقية الرومانية.

وبقيادة الطاقم الفني الوطني المكون من بن جدعة معزوز وزغدان مسعود، تشارك الجزائر بسبعة مصارعين في الاولمبياد اليابانية (4 في الإغريقية الرومانية و3 في الحرة).

ويتعلق الأمر بكل من آدم بوجملين (97 كلغ)، بشير سيد عزارة (87 كلغ)، عبد الكريم فرقات (60 كلغ) وعبد الملك مرابط (67 كلغ) في الإغريقية الرومانية،وكذا عبد الحق حرباش (57 كلغ) وفاتح بن فرج الله (86 كلغ) وجهيد برحال (125 كلغ) في المصارعة الحرة.

وتجرى منافسات المصارعة في اولمبياد طوكيو من الـ 1 الى الـ 7 أوت.

وتقام عملية القرعة الخاصة ببقية الاوزان مع نهاية كل يوم من المنافسة.