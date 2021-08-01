﻿ بكاي يتحادث مع سفير الجزائر بليبيا حول استئناف الرحلات الجوية وفتح خط بحري بين البلدين

شكل عودة نشاط مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بين الجزائر و ليبيا و فتح خط بحري بين البلدين في أقرب الآجال محور المحادثات التي جمعت، الأحد، وزير النقل عيسى بكاي وسفير الجزائر بليبيا، كمال عبد القادر حجازي ، حسب ما أفاد به بيان لوزارة النقل.

وأوضح بيان الوزارة أن الطرفين تطرقا خلال هذا الاستقبال، الذي تم بمقر الوزارة، على وجه الخصوص، "إلى عودة نشاط مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بين البلدين، والكيفيات العملياتية و الإدارية و التنظيمية لإنجاح ذلك، وكذا فتح خط بحري بين الجزائر و طرابلس في أقرب الآجال".

وأوضحت الوزارة أن هذه المجهودات تأتي في إطار "مساهمة قطاع النقل في توطيد العلاقات الأخوية وتكثيف التعاون بين الدولتين الشقيقتين".

كما تدخل، هذه المجهودات، في اطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي إلى الجزائر، حسب نفس المصدر.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قد قام بزيارة رسمية يومي الاربعاء و الخميس المنصرمين، الى الجزائر حظي خلالها باستقبال رسمي من قبل رئيس الجمهورية، اجرى خلاله محادثات ثنائية توسعت فيما بعد لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

للتذكير، تندرج زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى الجزائر في إطار "مواصلة التعاون، تأكيدا لمتانة علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين".