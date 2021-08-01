حملة "من خيرك يتنفس غيرك" : جمع أزيد من 370 مليون سنتيم خلال اليـوم الأول

01/08/2021 - 15:29

نظرا للوضع  الصحي الذي تمر به البلاد، بادرت التنسيقية التطوعية لشباب باب الوادي إلى تنظيم حملة  تضامنية "من خيرك يتنفس غيرك " بساحة كيتاني بباب الوادي لجمع تبرعات لفائدة  مرضى كوفيد19 .

المبادرة التي  من شأنها أن تخفف الضغط على المستشفيات، استطاع القائمون عليها جمع أزيد من 370 مليون سنتيم خلال اليوم الأول من انطلاقها  حسب محمد عزيزي محمد احد أعضاء التنسيقية .

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أعرب  المتحدث ذاته عن سعادته بالإقبال الواسع للمواطنين على المبادرة، موضحا أنه يمكن ارسال التبرعات عبر بريدي موب أو الحساب البنكي .

المصدر:الإذاعة الجزائرية 

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