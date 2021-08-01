البليدة: السيطرة كليا على حريق الحظيرة الوطنية للشريعة

أوضحت المديرة الولائية للغابات دليلة بناني أنه بفضل تضافر جهود الجميع من مصالح الغابات و حماية مدنية و كذا الجيش الوطني الشعبي تم إخماد الحريق الذي نشب أمس خلال ساعات الصباح الأولى بمنطقتي وادي الأبرار و بلهحوري الواقعة بأعالي الحظيرة الوطنية للشريعة.

أسفر هذا الحريق الذي ساعد في إنتشاره هبوب الرياح القوية عن إتلاف نحو 16 هكتار من الأدغال و الأحراش كونه نشب على مستوى منطقة تتميز بالمنحدرات ي كما صرحت به ذات المسؤولة.

و عقب إخماد الحريق قامت فرق تدخل الحماية المدنية بعمليات الإخماد اليدوية بواسطة المضخات المحمولة للتأكد من عدم نشوب بؤر جديدة ي فيما يتكفل أعوان الغابات بعملية الحراسة لضمان عدم عودة الحريق ي وفقا لما جاء في بيان للمديرية الولائية للحماية المدنية.

و أضاف المصدر أنه تم تجنيد 270 عون حماية و 35 شاحنة إطفاء تابعة للحماية المدنية و سيارتي إسعاف للسيطرة على هذا الحريق الذي استدعى إخماده تجنيد مختلف الوحدات الولائية و كذا الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات.

كما تم تدعيم فرق التدخل بالأرتال المتنقلة التابعة لكل من ولايتي المدية و تيبازة بالإضافة إلى الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل بالدار البيضاء الجزائر العاصمة و الجيش الوطني الشعبي ي مثلما تمت الاشارة اليه .

يذكر أن هذه المحمية الطبيعية كانت قد سجلت مطلع الأسبوع الماضي نشوب حريق أسفر عن خسارة 25 هكتارا من غطائها النباتي و كذا وفاة عون حماية مدنية تابع للوحدة الوطنية للتدريب و التدخل للدار البيضاء و إصابة عون حماية مدنية و آخرين تابعين لمصالح الغابات ي بحروق.

المصدر: وكالة الأباء الجزائرية