الرئيس تبون يعزي نظيره الصحراوي في وفاة وزير التوثيق والأمن

بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، برسالة تعازي ومواساة، لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ،السيد إبراهيم غالي، إثر وفاة وزير التوثيق والأمن، عبد الله الحبيب بلال.

وجاء في الرسالة التي تم نشرها على صفحة رئاسة الجمهورية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: "بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برسالة تعازي ومواساة، لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشقيقة، السيد إبراهيم غالي، إثر وفاة وزير التوثيق والأمن، المرحوم عبد الله الحبيب بلال، الذي يعد واحدا من الإطارات والأبناء المناضلين للشعب الصحراوي".

كما توجه السيد رئيس الجمهورية، إلى عائلة الفقيد والشعب الصحراوي الشقيق، ب"خالص التعازي وصادق مشاعر المواساة والتعاطف، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم، جميل الصبر والسلوان".