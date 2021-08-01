بريد الجزائر يطلق بوابة خاصة لحاملي شهادة البكالوريا 2021

​أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، في بيان لها، أنه بإمكان حاملي شهادة البكالوريا الولوج إلى بوابة بريد الجزائر:CCP-Nat، التي "سيتم فتحها قريبا" خصيصا لفتح حساب بريدي جاري والبطاقة الذهبية.

وجاء في البيان ذاته أنه في إطار تجسيد الاتفاقية المبرمة مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، "تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاملي شهادة البكالوريا دورة 2021 أنه بإمكانهم الولوج، إلى بوابة بريد الجزائر:CCP-Nat، التي سيتم فتحها قريبا، خصيصا لطلب فتح حساب بريدي جاري، وكذا طلب البطاقة الذهبية التي يمكن استخدامها لدفع حقوق التسجيل خلال مرحلة التسجيلات النهائية التي ستكون في الفترة من 04 إلى 09 سبتمبر 2021".

وأوضحت الوزارة أنه "يمكن دفع حقوق التسجيل من أي بطاقة ذهبية لأحد أفراد الأهل أو الأقارب"، مؤكدة في نفس الاطار أن "التسجيلات النهائية ستتم في جميع مراحلها عبر الخط فقط، بما في ذلك دفع حقوق التسجيل عبر الخط"، مذكرة أن نتائج التوجيه سيتم "الإعلان عنها يوم 08 أوت 2021 ".

من جهة أخرى --يضيف المصدر ذاته -- أوضحت الوزارة أنه و"بالنظر للظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي فرضتها جائحة كوفيد-19" وفي إطار "تبسيط الإجراءات الخاصة بالخدمات الجامعية وعلى الخصوص ملف المنح الجامعية"، فإن الناجحين في شهادة البكالوريا سنه 2021، "غير معنيون بتقديم شهادة عدم الخضوع للضريبة في ملف المنحة"، إذ "ستتكفل إدارة الخدمات الجامعية بالتنسيق مع إدارة الضرائب بخصوص هذه الوثيقة لإتمام الملف"، وسيتم العمل بهذا الإجراء عند "تجديد ملف المنحة حتى بالنسبة للطلبة القدامى".