بلعابد يشدد على ضرورة انجاح الدخول المدرسي القادم

​شدد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد اليوم الأحد على أهمية ضمان تغطية التأطير البيداغوجي لجميع الأفواج التربوية على مستوى المؤسسات التعليمية عبر الوطن وذلك ترقبا للدخول المدرسي القادم.

وفي هذا السياق تطرق الوزير خلال ترأسه لإجتماع تنسيقي مع الإطارات المركزية لقطاعه للوقوف على آخر العمليات المسطرة المتعلقة بالتحضير للدخول المدرسي 2021-2022 إلى الجوانب الخاصة بالإجراءات ذات الأولوية لهذا الدخول منها على وجه الخصوص "ضمان تغطية التأطير البيداغوجي لجميع الأفواج التربوية على مستوى المؤسسات التعليمية عبر الوطن".

وركز بلعابد في هذا الاجتماع على نقاط عديدة تمس التحضيرات المتعلقة بالظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، خصوصا ما تعلق بالتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، انطلاقا من التجارب السابقة حتى "لا تتكرر- كما أكد- نفس الأخطاء والمشاكل المعتادة".

وألح في سياق كلامه على "ضرورة" الشروع في تعقيم وتنظيف المؤسسات التربوية خصوصا داخل الأقسام و بالممرات والمرافق الصحية وبدورات المياه والحنفيات وذلك قبل الدخول المدرسي.

ووجه وزير التربية الوطنية بالمناسبة تعليمات ذات الصلة بجاهزية الهياكل والمنشآت التربوية وكذا تهيئة المؤسسات التعليمية خلال العطلة الصيفية اضافة الى توفير الكتاب المدرسي وكذا العمليات التضامنية المختلفة سيما منها منحة 5000 دج والإطعام والنقل المدرسي.

كما شدد الوزير من جهة أخرى على ضرورة إتمام جميع عمليات دفع مختلف المستحقات والتعويضات.

ولم يفوت الفرصة ليحث اطارات دائرته الوزارية على "تسريع" وتيرة تلقيح موظفي الإدارة المركزية ومديريات التربية بالولايات حتى يتم بعدها الشروع في تلقيح الطاقمين التربوي والإداري وكل مستخدمي القطاع خلال الدخول المدرسي.

و ذكر بلعابد في الختام بحتمية تجند الجميع وكذا العمل على تعبئة جميع الفاعلين من أجل ضمان انطلاق سنة دراسية ناجحة.