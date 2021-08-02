أولمبياد طوكيو تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 17 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19) مرتبطة بالألعاب الأولمبية خلال الـ24 ساعة الماضية لم يكن أي منهم من الرياضيين.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الاثنين أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات البالغ عددها 17 شخصا 11 من المقيمين في اليابان و6 من الخارجي

يرتفع العدد الإجمالي إلى 276 شخصا.

ومن إجمالي الإصابات اليومية كان هنالك 9 مقاولين و6 مسؤولين على صلة بدورة الألعاب الأولمبية ومتطوع وأحد العاملين في الإعلامي ولم يكن أي منهم يقيم في فقاعة القرية الأولمبية.

وأضافت اللجنة الأولمبية أنه حتى اول امس السبت ي وصل 41 ألفا و458 شخصًا من الخارج إلى اليابان للمشاركة في الألعاب.

