الإذاعة الجزائرية تنظم حملة تلقيح إضافية لفائدة العمــال ابتداء من اليوم

في إطار جهودها للمساهمة في مكافحة وباء كورونا ، تنظم مؤسسة الإذاعة الجزائرية اليوم وغدا حملة إضافية للتلقيح ضد كوفيد-19 لفائدة العمال.

وستكون عملية التلقيح المبرمجة بالنادي الثقافي للإذعة الجزائرية عيسى مسعودي مفتوحة لعمال مؤسستي الإذاعة والتلفزيون الجزائري بنفس الطريقة والتنظيم اللذين تمت بهما الحملة السابقة .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تخص الجرعة الأولى فقط أي غير الملقحين أصلا وليست لها علاقة بالجرعة الثانية .

وستتم عملية التلقيح بالجرعة الثانية وفق البرنامج المسطر سابقا.

وكانت الحملة السابقة للتلقيح ضد كورونا التي استكملت يوم الـ13 جويلية وأشرف عليها فريق طبي من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية "سيدي محمد بوشنافه" قد شهدت تطعيم 1031 عاملا ما يعادل ثلث القوة العاملة.

وكان المدير العام للاذاعة الجزائرية محمد بغالي قد صرح خلال حفل تكريم للطاقم الطبي المشرف على حملة التلقيح السابقة التي تمت بنادي الإذاعة عيسى مسعودي بالقول "نأمل من خلال تنظيم هذه العملية أن تكون مؤسستا الإذاعة والتلفزيون الجزائريتين قد شاركتا في حماية عمالهما وفي حماية المحيطين بهما والمجتمع الجزائري".

وأضاف في السياق "منذ بداية وباء Covid-19 ، ركزنا على التحسيس ضد الفيروس وحتى اليوم ، برمجت الإذاعة الجزائرية أياما مفتوحة للدعوة إلى اليقظة و التلقيح ، معتبرا أن تنظيم حملة تلقيح داخل المؤسسة أمرا طبيعيًا ومثالا يحتذى به ".

المصدر:الإذاعة الجزائرية