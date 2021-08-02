مستوطن يصيب شابا فلسطينيا بالرصاص خلال وقفة تضامنية مع أهالي الشيخ جراح بالقدس

أطلق مستوطن اليوم الإثنين, الرصاص الحي تجاه شاب فلسطيني قرب حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة, حسبما ذكرت مصادر فلسطينية.

وأوضحت المصادر, في تصريحات صحفية, أن "مستوطنا أطلق النار تجاه شاب فلسطيني عقب وقفة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح, مما أدى إلى إصابته بجروح".

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة وسط انتشار واسع للمستوطنين بمحيط المكان.

ومن المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال العليا اليوم, جلسة استماع للنظر في الاستئناف الذي تقدم به محامو أربع عائلات في حي الشيخ جراح ضد قرار الإخلاء, والذي جرى تقديمه قبل حوالي أشهر, ولم تعط محكمة الاحتلال ردها على قبول أو رفض الاستئناف.

وفي غضون ذلك, اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من بلدة بيتا جنوب نابلس, وثلاثة آخرين من محافظة الخليل, وشابين من بلدة قفين شمال طولكرم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من بلدة جبع جنوب جنين, وسط اندلاع مواجهات.

وأفاد نادي الأسير ومصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين عقب اقتحام البلدة, ومداهمة منزليهما, مما أدى الى اندلاع مواجهات, دون أن يبلغ عن إصابات.

وتأتي هذه الاعتقالات, مواصلة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته والتي تخالف كافة الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني.

المصدر: وكالات