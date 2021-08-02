فيروس كورونا :مختصون يحذرون من خطر اصابة الأطفال و الرضع

02/08/2021 - 12:00

حذرت المختصة في طب الأطفال  حكيمة عباس من خطر اصابة الأطفال و الرضع بفيروس كورونا المستجد بسلالاته المتحورة، مشيرة إلى  إحصاء مائة حالة بمصلحة طب الأطفال بمستشفى الدويرة بالعاصمة خلال شهر جويلية.

أكدت الدكتورة حكيمة عباد مختصة في طب الأطفال بمستشفى الدويرة بالعاصمة إحصاء مائة حالة لفيروس كورونا لدى فئة الأطفال و الرضع خلال شهر جويلية الفارط.

وأشارت المتحدثة ذاتها، في اتصال للقناة الأولى قائلة: "سجلنا إصابات خفيفة ولكن بعض الحالات كانت صعبة خصوصا لدى أصحاب الأمراض المزمنة والأطفال المصابين بالسمنة، و لهذا أنصح الأولياء باحترام الإجراءات الوقائية و احترام الحجر المنزلي وتلقيح أنفسهم لحماية أبنائهم ".

المصدر:الإذاعة الجزائرية

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