كوفيد-19: موزعو الجملة للأدوية مطالبون بالتصريح بمخزوناتهم كل يوم خميس

02/08/2021 - 16:56

 أصدرت وزارة الصناعة الصيدلانية هذا الاثنين تعليمة للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة تلزمهم بالتصريح أسبوعيا بمستوى مخزونات المواد الصيدلانية المستخدمة في التكفل بالمصابين بفيروس كورونا.

ويتعلق الأمر بالأدوية المضادة لتخثر الدم والمضادات الحيوية والمسكنات ومضادات الحمى ومضادات الالتهاب، حسب التعليمة التي نشرتها الوزارة بصفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وعليه، فإنه يتعين على المديرين التقنيين للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة ارسال التصريحات يوم الخميس من كل اسبوع قبل منتصف النهار وفقا للنموذج الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة، يضيف نفس المصدر.

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اقتصاد

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