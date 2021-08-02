كوفيد-19 : برنامج افتراضي للمسرح الوطني الجزائري

﻿﻿ برمج المسرح الوطني الجزائري محي الدين باشطارزي انطلاقا من أمس الأحد وعلى مدار شهر أوت عروضا مسرحية وفنية افتراضية عبر قناته الرسمية على اليوتيوب تماشيا و الظرف الصحي الحالي الذي يفرضه انتشار جائحة كورونا، حسب ما جاء في صفحته على الفايسبوك.

ومن العروض المسرحية المبرمجة "طرشاقة" لأحمد رزاق و"جي بي أس" لمحمد شرشال بالإضافة لأعمال أخرى ك "الهايشة" و"المحاكمة" و"قالوا العرب قالوا" و"الشهداء يعودون هذا الأسبوع".

وضمن منتدى المسرح الوطني ستقام لقاءات أدبية فكرية سهرة كل خميس مع عدد من الكتاب والفنانين على غرار الروائي نجيب اسطمبولي.

كما برمجت حفلات لفنانة الأندلسي ليلى بورصالي وهذا بمناسبة رأس السنة الهجرية "أول محرم" وكذا "عاشوراء".