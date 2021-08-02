كوفيد-19 : برنامج افتراضي للمسرح الوطني الجزائري

02/08/2021 - 21:46

﻿﻿ برمج المسرح الوطني الجزائري محي الدين باشطارزي انطلاقا من أمس الأحد وعلى مدار شهر أوت عروضا مسرحية وفنية افتراضية عبر قناته الرسمية على اليوتيوب تماشيا و الظرف الصحي الحالي الذي يفرضه انتشار جائحة كورونا، حسب ما جاء في صفحته على الفايسبوك.

ومن العروض المسرحية المبرمجة "طرشاقة" لأحمد رزاق و"جي بي أس" لمحمد شرشال بالإضافة لأعمال أخرى ك "الهايشة" و"المحاكمة" و"قالوا العرب قالوا" و"الشهداء يعودون هذا الأسبوع".

وضمن منتدى المسرح الوطني ستقام لقاءات أدبية فكرية سهرة كل خميس مع عدد من الكتاب والفنانين على غرار الروائي نجيب اسطمبولي.

كما برمجت حفلات لفنانة الأندلسي ليلى بورصالي وهذا بمناسبة رأس السنة الهجرية "أول محرم" وكذا "عاشوراء".

وسوم:

ثقافة وفنون, مسرح

طالع ايضاً

كورونا: 1358 إصابة جديدة، 761 حالة شفاء و38 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر
الإذاعة الجزائرية تنظم حملة تلقيح إضافية لفائدة العمــال ابتداء من اليوم
كوفيد-19: استيراد 9000 مكثف أكسجين في غضون العشرة أيام القادمة
كورونا: 1172 إصابة جديدة و 733 حالة شفاء و37 وفاة خلال الـــ 24 ساعة الأخيرة