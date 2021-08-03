افريقيا: حالات الإصابة بكورونا تتخطى 6.75 مليون

03/08/2021 - 00:38

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد -19 في إفريقيا 6755192 حالة حتى مساء هذا الاثنين، حسبما أفادت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقالت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض، وهي وكالة رعاية صحية متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي، إن عدد وفيات الجائحة بلغ 171187.

واضافت الوكالة إن حوالي 5912335 مصابا في جميع أنحاء القارة تعافوا من المرض.

وتعد جنوب إفريقيا والمغرب وتونس ومصر وإثيوبيا، الدول التي سجلت أكبر عدد من الإصابات في القارة، وفقذا المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض.

واشارت المراكز الى أن جنوب القارة هي المنطقة الأكثر تضررا، تليها المنطقتان الشمالية والشرقية من القارة، في حين أن وسط إفريقيا المنطقة الأقل تضررا.

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