الرئيس تبون يترأس غدا الأربعاء اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن

﻿يترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني،غدا الأربعاء، اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن، يخصص لدراسة ومتابعة الوضع الأمني العام، والحالة الصحية في البلاد، وكذا التحضير للاستحقاقات المحلية المقبلة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان :"يترأس، غدا، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن، يخصص لدراسة ومتابعة الوضع الأمني العام، والحالة الصحية في البلاد، وكذا التحضير للاستحقاقات المحلية المقبلة".