انهيار رافعة حاويات بميناء بجاية

انهارت اليوم الثلاثاء رافعة حاويات بميناء بجاية مخلفة جريحا وخسائر معتبرة، حسبما علم من مديرية مؤسسة ميناء بجاية.

واوضح الرئيس المدير العام للمؤسسة، حليم قاسمي لوكالة الأنباء الجزائرية بأن "الحادث وقع في حدود الـ 8 سا و45 دقيقة في ظروف لم تحدد بعد، مشيرا الى أن لجنة خبراء تشرف على تحقيق لتحديد ملابسات الحادث وظروفه.و أضاف ان الرافعة تحطمت كليا لاسباب لازلنا نجهلها".

وخلال انهيارها، تسببت الرافعة في اصابة احد العمال (54 سنة) بارتجاج في المخ نقل على اثرها الى مستشفى خليل عمران و حياته ليست في خطر.

وتسبب الحادث في خسائر مادية معتبرة حيث تحطمت حاويات كانت بجانبها ليتم اتخاذ قرار بتعليق تسليم الحاويات للزبائن الى غاية تحديد مدى حجم الخسائر.

واشار قاسمي الى وضع مخطط عمل في هذا السياق لمعالجة مشكل التذبذب في التسليم لعدة ايام بينما ستبقى عمليات التنزيل متواصلة في ظروف عادية.