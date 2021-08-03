كورونا: 1307 إصابة جديدة و 787 حالة شفاء و41 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 1307 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و41 وفات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 787 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه، الثلاثاء وزارة الصحة في بيان لها.

وأوضح المصدر ذاته أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 175229حالة،من بينها 1307 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 117557 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 4370 حالة.

وحسب المصدر نفسه، يتواجد حاليا 29 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 10 ولايات لم تسجل بها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة أي حالة جديدة، و 14 ولايات من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 24 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية،إلى جانب أخذ الحيطة والحذر،هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.