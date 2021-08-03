﻿ المديرية العامة للجمارك تنفي وجود صعوبات في جمركة مكثفات الأكسجين

أكدت المديرية العامة للجمارك في بيان لها اليوم الثلاثاء ضمان المعالجة الانية للعتاد الطبي المستورد لمواجهة وباء كوفيد-19 لاسيما مكثفات الأكسجين، نافية وجود أي صعوبات في جمركتها.

وجاء في البيان : "لقد لاحظت المديرية العامة للجمارك تداول بعض التسجيلات العارية عن الصحة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما يزعم بادعاءات مغرضة، بوجود صعوبات في جمركة العتاد الطبي (مكثفات الأكسجين) من طرف مصالح الجمارك العملياتية".

وعليه، فإن "مصالح الجمارك الجزائرية تكذب هذه الإدعاءات المغرضة وتفند محتواها، جملة وتفصيلا، وتؤكد تجند كل أعوانها، ضباطها وإطاراتها وبكل عزم وتفان، في التجسيد الصارم والمحكم للإجراءات التسهيلية والتبسيطية المؤطرة خصيصا واستباقيا من طرف مصالحها العملياتية، للاستجابة الناجعة والمعتادة والمتواصلة، بالرفع الفوري لكل البضائع، المعدات والمواد المستوردة في إطار تجسيد الاليات الوطنية لمكافحة تفشي وباء كورونا، بالتنسيق المحكم والتام مع مختلف الهيئات والشركاء المتدخلين في معالجة السلسلة اللوجيستية لتدفق البضائع".

وفي هذا الإطار، أكد البيان أن مصالح الجمارك الجزائرية تكفل المعالجة الانية للبضائع المستوردة وتكرس التسهيلات الإجرائية وكذا الاستفادة من الامتيازات والإعفاءات الجبائية التي أوردتها النصوص التشريعية والتنظيمية والتدابير الخاصة في هذا الشأن، كما تؤطر الضوابط الرقابية الجمركية الضرورية في المعالجة الجمركية السلسة، دفاعا وحماية لصحة وسلامة المواطنين.

كما "تدعو مصالح الجمارك الجزائرية مرتفقيها، للإطلاع عن كثب على التسهيلات المقدمة والتواصل الدائم مع مصالحها للمرافقة المتخصصة وهذا عبر مختلف قنواتها للتواصل الرسمية، وتدعو كافة المواطنين لتفادي التعاطي مع هذه الأخبار المغلوطة، كما تحتفظ المديرية العامة للجمارك بحقها في المتابعة القانونية في هذا الشأن"، يضيف نفس المصدر.

وفي الأخير، أكد البيان "تواصل مصالح الجمارك الجزائرية عبر كامل التراب الوطني، تجندها الكامل للإسهام الفعال في تجسيد الاليات الوطنية لمكافحة تفشي الوباء، جنبا إلى جنب كل الفاعلين في سبيل حماية سلامة وصحة المواطنين".