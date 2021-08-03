﻿وزير العدل يتسلم مسودة المشروع التمهيدي المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

تسلم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، مسودة المشروع التمهيدي المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن "وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، استقبل الثلاثاء، بمقر وزارة العدل بالجزائر العاصمة، رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته السيد عبد العزيز نويري، رئيس غرفة بمجلس الدولة، الذي سلم للسيد الوزير مسودة المشروع التمهيدي الذي انتهت اللجنة من إعداده".

وبالمناسبة، عبر السيد الوزير عن "شكره الكبير للسيد رئيس اللجنة و كافة أعضائها على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في إعداد هذا النص".

ويندرج هذا العمل-يضيف البيان- "في إطار مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالقضاء وتكييفها مع دستور الفاتح نوفمبر 2020 لاسيما المادة 180 منه التي دسترت لأول مرة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن استقلالية القضاء تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية".

يذكر أن مشروع هذا القانون العضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله و قد تم التنصيب الرسمي للجنة المكلفة بإعداد مشروعه و المشكلة من قضاة وممثل للنقابة الوطنية للقضاة، بتاريخ 08 أبريل الفارط.