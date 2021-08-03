بن باحمد يحفّز المتعاملين الصيدلانيين ويتوعدّ المحتكرين

دعا وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، هذا الثلاثاء، المتعاملين الصيدلانيين إلى زيادة قدراتهم الانتاجية للمواد والمستلزمات الطبية المستخدمة في التكفل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا.

أفاد بيان للوزارة أنّه برسم اجتماع ترأسه الوزير مع عدد من المتعاملين الصيدلانيين والمنتجين وممثلين عن جمعية الموزعين الصيدلانيين بمقر الوزارة، دعا بن باحمد إلى ضرورة زيادة القدرة الانتاجية فيما يخص الأدوية والمستلزمات الطبية المستعملة في مجابهة الفيروس، عبر تجميع الجهود والتنسيق بين المنتجين والموزعين من أجل تسيير أمثل فيما يخص ضمان توفير العلاجات اللازمة مع التأكيد على وجوب توفيرها في كامل ربوع الوطن.

من جانب آخر، شدّد الوزير على ضرورة ضمان مخزون أمان خاص بالمواد الأولية لأجل تغطية متطلبات الإنتاج وأيضا ضمان مخزون أمان استراتيجي من الأدوية، بالإضافة إلى إلزامية التصريح الأسبوعي من طرف المنتجين والموزعين بمستوى المخزون والكميات الموزعة من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في التكفل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيانها: "يُمنع منعا باتا أي شكل من أشكال الاحتكار أو الممارسات التجارية غير القانونية، التي تعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات، كما تسهر مصالحها على عملية المرافقة والتفتيش".

من جهتها، تلتزم الوزارة بتقديم كامل الدعم وجميع التسهيلات للعمل بشكل غير منقطع 24/24 ساعة، علمًا أنّ الوزارة قدّمت تراخيص استيراد لأكثر من مائة مستورد صيدلاني ومؤسسات وحتى جمعيات من أجل جلب 15 ألف جهاز مكثف للأوكسجين وأكثر من خمسين مولدًا.