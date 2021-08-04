الرئيس تبون يترأس هذا الأربعاء اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن

﻿يترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني هذا الأربعاء، اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن، يخصص لدراسة ومتابعة الوضع الأمني العام، والحالة الصحية في البلاد، وكذا التحضير للاستحقاقات المحلية المقبلة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان :"يترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، هذا الأربعاء اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن، يخصص لدراسة ومتابعة الوضع الأمني العام، والحالة الصحية في البلاد، وكذا التحضير للاستحقاقات المحلية المقبلة".