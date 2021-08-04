سكنات الترقوي الحر : فتح باب الترشح عبر كامل التراب الوطني ابتداء من هذا الخميس

اعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية, الاربعاء, عن فتح باب الترشح امام المواطنين, عبر كامل التراب الوطني, لإقتناء سكنات الترقوي الحر "L.P.L" ابتداء من هذا الخميس.

وأوضحت المؤسسة ان عملية الترشح مفتوحة لكل المواطنين بدون شروط الأهلية مع توفير ملف يضم شهادة الميلاد ونسخة من بطاقة التعريف الوطني وذلك حسب المخزون المتوفر بعدة ولايات من الوطن.

وتتم عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.enpi.dz أو التقرب من المصالح التجارية التابعة للمؤسسة عبر المديريات الجهوية ومديريات المشاريع بالولايات المعنية بعملية اقتناء سكنات الترقوي الحر, ابتداء من الخميس, حسب البيان.

و بخصوص المخزون المتوفر من هاته السكنات عبر الولايات, قالت المؤسسة انها تتموقع بحي 24 مسكن ترقوي عمومي " فردي - تيليتين بولاية أدرار و حي 369 مسكن ترقوي عمومي بولاية الأغواط و كذا حي 36 مسكن ترقوي عمومي بولاية تقرت.

كما تتموقع هذه السكنات بحي 200 مسكن ترقوي عمومي بولاية الوادي و حي 25 مسكن ترقوي عمومي بولاية غرداية و أحياء 72 مسكن ترقوي عمومي " الشعيبة 2 و 46 مسكن ترقوي عمومي " الشعيبة 3 " و278 مسكن ترقوي عمومي " ذراع الريش " بولاية عنابة.

أما بولاية باتنة فيتعلق الأمر بكل من حي 120 مسكن ترقوي عمومي " بارك أفوراج " و حي 166 مسكن ترقوي عمومي " بارك أفوراج " وحي 400 مسكن ترقوي عمومي " حملة 03 " فيما ضمت ولاية جيجل حي 280 مسكن ترقوي عمومي " حراثن " وولاية ميلة حي 84 مسكن ترقوي عمومي " فردوة ".

وبخصوص ولاية سكيكدة فيتعلق الأمر بحي 590 مسكن ترقوي عمومي " بوزعرورة " ،فيما خصصت بولاية سوق أهراس سكنات الترقوي الحر بحي 42 مسكن ترقوي عمومي و ولاية قالمة حي 222 مسكن ترقوي عمومي .

كما خصت سكنات الترقوي الحر بولاية الطارف حي 51 مسكن ترقوي عمومي " بن مهيدي " و بولاية تبسة حي 50 مسكن ترقوي عمومي.

وبولاية قسنطينة تم تخصيص كل من حي 620 مسكن ترقوي عمومي " ماسينيسا " بالخروب و حي 380 مسكن ترقوي عمومي " علي منجلي " بعين سمارة فيما تم تعيين بولاية سطيف كل من حي 260 مسكن ترقوي عمومي بالعلمة و حي 154 مسكن ترقوي عمومي " قاوة 2" و حي 320 مسكن ترقوي عمومي " قاوة 2" و حي 500 مسكن ترقوي عمومي " قاوة 2 ".

أما بولاية وهران فقد تم تعيين كل من حي 2.100 مسكن ترقوي عمومي " سيدي الشحمي" و حي 2.000 مسكن ترقوي عمومي "سيدي الشحمي" فيما تم تخصيص بولاية مستغانم حي 300 مسكن ترقوي عمومي و بولاية سيدي بلعباس حي 500 مسكن ترقوي عمومي و بولاية عين تيموشنت حي 132 مسكن ترقوي عمومي.

وتم تخصيص بولاية تيارت حي 218 مسكن ترقوي عمومي و بولاية سعيدة حي 25 مسكن ترقوي عمومي " ظهر الشيح " وبولاية تيسمسيلت حي 36 مسكن ترقوي عمومي و بولاية تلمسان حي 415 مسكن ترقوي عمومي " ببوجليدة " و بولاية بشار حي 43 مسكن ترقوي عمومي "جنان ضيف الله".

أما بولاية البيض فقد تم تخصيص حي 50 مسكن ترقوي عمومي فيما تم تعيين حي 80 مسكن ترقوي عمومي بولاية غليزان .

كما تم تخصيص حي 180 مسكن ترقوي عمومي بولاية عين الدفلى و بولاية البليدة حددت سكنات الترقوي الحر بكل من حي 240 مسكن ترقوي عمومي بأولاد سلامة و حي 1.144 مسكن ترقوي عمومي " بوينان " وحي 64 مسكن ترقوي عمومي " موزاية " و حي 80 مسكن ترقوي عمومي "الأربعاء".

و بخصوص ولاية الشلف فقد تم تحديد كل من حي 30 مسكن ترقوي عمومي و حي 40 مسكن ترقوي .

أما بولايات المدية وعين الدفلى و برج بوعريريج و المسيلة و البويرة ,فقد تم تحديد على التوالي الأحياء التالية: حي 194 مسكن ترقوي عمومي "المدية" ،و حي 32 مسكن ترقوي عمومي " مليانة "(ولاية عين الدفلى) وكل من حي 40/800/1500 مسكن ترقوي عمومي و حي 105/800/1500 مسكن ترقوي عمومي وحي 109/800/1500 مسكن ترقوي عمومي (برج بوعريريج) و كذا حي 108 مسكن ترقوي عمومي " المويلحة " (ولاية المسيلة) و حي 596 مسكن ترقوي عمومي بالبويرة .

أما عن ولايات بجاية و تيزي وزو و عنابة و قسنطينة فقد تم تخصيص على التوالي كل من حي 154 مسكن ترقوي عمومي "واد غير" و حي 82 مسكن ترقوي عمومي " القصر " ببجاية و كل من حي 288 مسكن ترقوي عمومي " تامدا " و حي 80 مسكن ترقوي عمومي " واد فالي " وحي 85 مسكن ترقوي عمومي " ذراع الميزان "بولاية تيزي وزو و كل من حي 48 مسكن ترقوي حر " كولين روز " و حي 40 مسكن ترقوي حر " كولين روز " و حي 60 مسكن ترقوي حر " كولين روز " بولاية عنابة و كذا حي 30 فيلا " زواغي "بولاية قسنطينة.