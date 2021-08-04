عدة عمليات للجيش الوطني في إطار مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير شرعية

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الأسبوع الماضي، عدة عمليات تندرج في اطار مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وجاء في حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي،الأربعاء، أنه "في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي،خلال الفترة الممتدة من 28 يوليو إلى 03 أغسطس 2021 عديد العمليات التي تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا".

ففي إطار مكافحة الإرهاب، "ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي القبض على الإرهابي "ب.بن محمد" المدعو "عبد المالك" بالقطاع العملياتي لبرج باجي مختار/ن.ع.6.الإرهابي الذي كان قد التحق سنة 2017 بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف و3 مخازن ذخيرة مملوءة".

وفي نفس السياق، كشفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتفتيش ببلدية دوار الماء، ولاية الوادي، مخبأ يحتوي على 40 حشوة دافعة خاصة بقذائف المدفعية و1957 طلقة ذخيرة من مختلف العيارات و408 مفجر خاص بالألغام والقنابل اليدوية بالإضافة إلى مجموعة أجزاء ومخازن وسلاسل ذخيرة خاصة بأسلحة مختلفة وأجهزة اتصال.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات في البلاد، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 7 تجار مخدرات وضبطت 203 كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب، في حين تم توقيف 15 تاجر مخدرات آخرين وحجز 10 كيلوغرام من نفس المادة بالإضافة إلى 6450 قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى".

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ?زام وبرج باجي مختار وجانت، 126 شخص وضبطت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء و33 مركبة و12 مولدا كهربائيا و17 مطرقة ضغط و26 طنا من خليط الذهب الخام والحجارة بالإضافة إلى متفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بينما تم ضبط 7 بنادق صيد و48 طنا من النفايات النحاسية و 15000علبة من مادة التبغ، خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من غرداية وإن أمناس وتيزي وزو وتيبازة".

كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ 7500 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف وبرج باجي مختار، تضيف نفس الحصيلة.

ومن جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 128 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران والقالة وعنابة وسكيكدة والشلف، فيما تم توقيف 44 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية وتندوف وجانت، وفقا لذات الحصيلة.