ارتفاع أسعار النفط بدعم من تراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بدعم من بيانات مخزونات الخام الأمريكية التي تراجعت الأسبوع الماضي.

صعدت أسعار العقود الجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر بنسبة 47ر0 بالمائة أو 34 سنتا إلى 75ر72 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 11ر0 بالمائة أو 8 سنتات إلى 64ر70 دولارا للبرميل.

وكان معهد البترول الأمريكي قد أكد في بيانات أوليةي أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 30 يوليو الماضي بمقدار 879 ألف برميل.

المصدر: وكالات