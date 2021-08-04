كوفيد-19: تعليق نشاط النقل ما بين الولايات خلال أيام العطلة الأسبوعية في 37 ولاية

قرر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الاربعاء، تعليق نشاط النقل ما بين الولايات، خلال أيام العطلة الأسبوعية، في الولايات الـ37 المعنية بالحجر الجزئي المنزلي، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

ويأتي هذا الاجراء ضمن مجموعة من التدابير تسري لمدة 10 أيام ابتداء من هذا الخميس، في إطار مكافحة وباء كوفيد-19، وذلك في كل من ولايات أدرار، الأغواط, أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، معسكر, ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة، عين تموشنت، غليزان، وأولاد جلال.

وتشمل هذه التدابير أيضا تمديد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية خلال أيام العطلة الأسبوعية، في جميع هذه الولايات، يضيف نفس المصدر.

كما تم تمديد إجراء غلق الأنشطة التي يتردد عليها السكان بقوة والتي تمثل خطرا واضحا لانتقال العدوى، في نفس الولايات.

ويتعلق الأمر بأسواق بيع السيارات المستعملة، القاعات الرياضية ومتعددة الرياضات، دور الشباب والمراكز الثقافية.

وفضلا عن ذلك، يمدد إجراء تحديد نشاطات المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع وفضاءات بيع المثلجات، بما يجعلها مقتصرة فقط على البيع المحمول، وإجراء غلق فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة وأماكن التنزه على مستوى الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي، وكذا غلق الشواطئ بجميع الولايات الساحلية.

ويمدد أيضا إجراء تعزيز تدابير المراقبة المطبقة على الأسواق العادية والأسبوعية من قبل المصالح المختصة قصد التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين، حسب بيان مصالح الوزير الأول.