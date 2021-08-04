الجيش الصحراوي يهاجم 3 تخندقات للاحتلال المغربي

نفّذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هذا الأربعاء، هجمات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعات المحبس، حوزة والفرسية.

بحسب البيان العسكري رقم 266 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، فإنّ مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، شدّدت استهدافها لجنود الاحتلال بمناطق أنقاب العبد وأنقاب لبريكة وطارف لبريكة بقطاع حوزة.

وأضاف البيان أن مفارز متقدمة أخرى للجيش الصحراوي نفذت هجماتها على تمركزات قوات الاحتلال المغربي في منطقتي أكرارة لحديد وفدرة لبير بقطاع الفرسية.

وأوضح البيان أن وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفت بشكل عنيف نقاط تمركز جنود الاحتلال بمناطق أميطير لمخينزة وأودي الظمران وأبيرات تنوشاد بقطاع المحبس.

وركّزت مفارز من الجيش الصحراوي نيران أسلحتها في وقت سابق من يوم الثلاثاء على مواقع القوات الغازية بقطاعات مختلفة على طول الجدار الرملي، مستهدفة مناطق اودي الزيات وبن أعميرة بقطاع الفرسية ومنطقة أم الدكن بقطاع البكاري، وتمركزات قوات الاحتلال بمنطقة لاثراثيات بقطاع الكلتة ومواقعه بمنطقة اكرارة الفرسيك وسبخة تنوشاد بقطاع المحبس ونقطة انذار الاحتلال المغربي 211 بمنطقة اودي أم أركبة بقطاع المحبس ونقاط تمركزات قوات الاحتلال بمنطقة خنكة حورية بقطاع السمارة .

وتستمر وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي في هجماتها ضد تخندقات جنود الاحتلال على طور الجدار الرملي.