تزرارت للإذاعة: اكثر من 10 آلاف ملقح ضد كورونا بمحطة خروبة وسنعمم العملية عبر 10 محطات اضافية

كشف الرئيس المدير العام لشركة "سوقرال" لنقل المسافرين بالخروبة، فارس تزرارت عن تعميم عملية التلقيح ضد كوفيد-19 على مستوى 10 محطات اضافية مبرزا انه تم بلوغ 10 آلاف و25 ملقح على مستوى محطة خروبة.

وقال فارس تزرارت في تصريح للقناة الإذاعية الأولى "بعد نجاح عملية التلقيح في استقطاب عدد كبير من المسافرين قررت وزارة النقل بالتنسق مع وزارة الصحة تعميم هذه العملية على مستوى 10 محطات اضافية منها غليزان ومستغانم وتيارت وقسنطينة"، مضيفا أن هذه العملية ستشمل 25 محطة.

كما أبرز الرئيس المدير العام لشركة استغلال المحطات البرية للجزائر "سوقرال" أنه على مستوى محطة خروبة تم تخصيص مركزا اضافيا للتطعيم يشرف عليه 3 أطباء للتسريع من وتيرة التلقيح .

من جهتم أعرب بعض المسافرين وسائقي الحافلات في ميكرفون القناة الإذاعية الأولى عن استحسانهم لهذه المبادرة التي تعد ضرورية حسبهم في حمايتهم من عدوى وباء كورونا ومكافحة انتشاره.

المصدر:الإذاعة الجزائرية