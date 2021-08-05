وزارة الدفاع الوطني: جلب محطتين لتوليد الأكسجين من ايطاليا لفائدة الصيدلية المركزية

تم جلب مساء أمس الاربعاء محطتين (2) لتوليد الأكسجين من إيطاليا على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي حطت بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى, لفائدة الصيدلية المركزية، حسبما أفاد به هذا الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "مواصلة للجهود الرامية لدعم المنظومة الصحية الوطنية وتوفير مختلف الوسائل الضرورية للتكفل الأمثل بالمصابين بفيروس كورونا، حطت مساء أمس الأربعاء الـ04 أوت 2021، بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، طائرة نقل عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي، على متنها محطتين (02) لتوليد الأكسجين، تم جلبهما من إيطاليا لفائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات".

وأضاف نفس المصدر أن "هذه العملية التي ستليها عمليات مماثلة قريبا قصد جلب شحنات أخرى من التجهيزات الصحية واللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد-19، تؤكد على الحضور الدائم للجيش الوطني الشعبي لأداء مهامه الإنسانية النبيلة، وتجنده إلى جانب مؤسسات الدولة للمساهمة في الجهود الوطنية للحد من أثار هذا الوباء الخطير".