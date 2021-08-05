أولمبياد طوكيو 2020 /مصارعة حرة :اقصاء الجزائري برحال في الدور ثمن النهائي

أقصي الجزائري جهيد برحال (125 كلغ), اليوم الخميس, في الدور ثمن النهائي لمنافسة المصارعة الحرة لأولمبياد طوكيو 2020.

وسقط برحال -المصارع الجزائري الأخير في موعد طوكيو- أمام شالا إغزون من كوسوفو (6-0).

وكان الجزائري الآخر، سيد عزارة بشير (87 كلغ) قد أقصي أمس الأربعاء في المنازلة الاستدراكية من اجل الميدالية البرونزية في اختصاص المصارعة الاغريقية الرومانية، بعد هزيمته امام الصربي زورابي داتوناشفيلي.

و انهزم المصارع الجزائري (24 سنة) في هذه المنازلة الاستدراكية بنتيجة 5-1 امام منافسه الصربي الذي نال بعد ذلك الميدالية البرونزية لهذا الوزن.

في المصارعة الحرة، أقصي أيضا الجزائريان عبد الحق خرباش (57 كلغ) وفاتح بن فرج الله (86 كلغ) أمس الأربعاء في الدور ثمن النهائي، عقب خسارتهما أمام فانغيلوف جيورجي فالنتينوف من بلغاريا (11-0) والسويسري رايشميت ستيفان (6-2) على التوالي.

وبقيادة الطاقم الفني الوطني المكون من بن جدعة معزوز وزغدان مسعود، شاركت الجزائر بسبعة مصارعين في الاولمبياد اليابانية (4 في الإغريقية الرومانية و 3 في الحرة)، انهزم أغلبهم في الأدوار الأولى.

ويتعلق الأمر بكل من آدم بوجملين (97 كلغ)، بشير سيد عزارة (87 كلغ), عبد الكريم فرقات (60 كلغ) وعبد الملك مرابط (67 كلغ) في الإغريقية الرومانية، وكذا عبد الحق خرباش (57 كلغ)، فاتح بن فرج الله (86 كلغ) وجهيد برحال (125 كلغ) في المصارعة الحرة.

