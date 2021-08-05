حوادث المرور : وفاة 11 شخصا وإصابة 307 آخرين خلال أسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني, خلال الفترة الممتدة من 27 يوليو إلى 2 أغسطس, 260 حادث مرور جسماني بالمناطق الحضرية, أسفرت عن وفاة 11 شخصا وجرح 307 آخرين, حسب ما أفادت به, اليوم الخميس, حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف ذات المصدر أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ32 حادث وب47 جريح, مع تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات ب4 ضحايا.

وحسب البيان, تشير المعطيات أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة 95%, نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وفي هذا الصدد, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور, وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17, لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.

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