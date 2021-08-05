الوزير الأول يشارك بطهران في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد

شارك الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بطهران، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان: "ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، شارك الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس 05 أوت 2021 بطهران، في مراسم أداء اليمين الدستورية للسيد إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لجمهورية إيران الإسلامية".

وخلال هذه المناسبة -يضيف البيان- "حظي السيد الوزير الأول باستقبال من طرف الرئيس إبراهيم رئيسي، حيث نقل له تهاني وتحيات السيد رئيس الجمهورية، و تمنياته له بالتوفيق والنجاح في تأدية مهامه الرئاسية".