إلغاء الطبعة الــ17 للمهرجان الثقافي "راكونتآر" بتيزي وزو

تم إلغاء الطبعة ال17 للمهرجان الثقافي "راكونتآر" (إحكي فن)، التي كان مزمع تنظيمها من 13 إلى 20 أغسطس بقرية "آث وعبان" بتيزي وزو بالنظر إلى "تعقد الوضعية الصحية" المتعلقة بكوفيد-19، حسب ما أعلنه المنظمون.

وقال القائمون على هذه التظاهرة أن "راكونتآر" لعام 2021 "لن تعقد هذا العام وحتى تأجيلها للخريف ليس منتظرا بالنظر إلى الوضعية الصحية التي تدهورت بشدة".

وأوصى هؤلاء المنظمون الفنانين الذين أودعوا مشاركاتهم في هذه الدورة الملغاة إلى "تجديد ترشيحاتهم للسنة المقبلة" والتي أعلنوا "بحذر إمكانية تنظيمها في يوليو 2022" بقرية "آث عيسي" ببلدية ياكوران.

و يعود تنظيم أول طبعة لهذا المهرجان المتنقل إلى عام 2004 بقرية آث يني بمبادرة من الناشطين الثقافيين حسان مترف ودنيس مارتينيز وعلي سيلام ليتم تأطيره من طرف الرابطة المحلية للفنون السينيماتوغرافية والدرامية.

وتم احتضان هذا المهرجان بعدة قرى بتيزي-وزو قبل أن يفرض نفسه كتظاهرة ثقافية لا غنى عنها بالولاية.

وكانت طبعة 2020 قد تم إلغاؤها أيضا لنفس الأسباب الصحية الوقائية.