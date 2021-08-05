الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من طرف رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس شكر فيها الجزائر على الجهود والمساعي التي تبذلها تجاه القضية الفلسطينية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان :"تلقى اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه السيد محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، شكر فيها الجزائر شعبا ورئيسا وحكومة على الجهود والمساعي التي تبذلها ومواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية".