الفرق التقنية لسوناطراك وفروعها تتدخل لتشغيل عدة وحدات لإنتاج الأكسجين الطبي

قامت الفرق التقنية لمجمع سوناطراك وفروعه بعمليات تدخل لإعادة تشغيل وحدات لإنتاج الاكسجين في عدة ولايات، حسبما أفاد به المجمع اليوم الخميس.

وجاء في منشور بالصفحة الرسمية لسوناطراك على الفايسبوك، "أنه في إطار المبادرات التضامنية التي يقوم بها المجمع والرامية إلى توفير مادة الأكسجين في جميع المؤسسات الاستشفائية والوحدات الطبية على مستوى التراب الوطني، تدخلت الفرق التقنية للصيانة للمديرية الجهوية لمنطقة حاسي الرمل، على مستوى وحدة إنتاج الأكسجين لمستشفى حميدة بن عجيلة لولاية الأغواط، حيث تمكنت وفي فترة وجيزة من إصلاح العطل التقني الذي تسبب في توقف الوحدة عن العمل".

وأوضحت أن "الوحدة الأولى للمستشفى قد استأنفت عملية إنتاج الأكسجين، لتليها الوحدتين الأخريين لتوفير الأكسجين السائل".

كما قامت من جهتها الفرق التقنية لنشاط التمييع والفصل لسوناطراك، بنفس العملية في ولاية وهران، من خلال تظافر جهود فرق الصيانة للشركات الفرعية "سوميز"، "هليوس" وشركة الأشغال البترولية الكبرى "جي تي بي" من أجل إنهاء أشغال التركيب والتجارب لمشروع "رايانوكس" بمنطقة بطيوة وهذا لإنتاج الأوكسجين الطبي "في الأيام القليلة القادمة".

كما تمكنت نفس الفرق من إعادة تشغيل محطة توليد الأكسجين بتيارت، التابعة للمؤسسة الوطنية للسباكة "والتي كانت متوقفة عن التشغيل منذ مدة طويلة"، حسب نفس المصدر.