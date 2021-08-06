المدير العام لمعهد باستور:المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا تتحقق بتلقيح 20 مليون شخص في الجزائر

06/08/2021 - 10:40

أكد المدير العام لمعهد باستور و عضو اللجنة العلمية لمتابعة و رصد تفشي وباء كورونا،فوزي درار،أن الجزائر تبذل جهودا مكثفة لتسريع وتيرة التلقيح قصد بلوغ المناعة الجماعية التي تتحقق بتلقيح 20 مليون شخص على الأقل في الجزائر.

 وفي حديث للقناة الأولى للإذاعة الوطنية،ذكر درار بقرار السلطات العليا للبلاد و القاضي برفع وتيرة استقبال التلقيحات،حيث آخر أجل لتلقي 15 مليون جرعة  شهر سبتمبر المقبل.

و بهذا ستتمكن الجزائر يضيف درار من تلقيح 10 ملايين مواطن بداية سبتمبر،على أن تبلغ أواخر شهر أكتوبر المقبل 20 مليون ملقح ضد فيروس كورونا بالجزائر و بالتالي تحقيق المناعة الجماعية.

 

 

 

 

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