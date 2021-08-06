كورونا : 1203 إصابة جديدة و 736 حالة شفاء و46 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 1203 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و46 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 736 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه، اليوم الجمعة، وزارة الصحة في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 179216 حالة من بينها 1203 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 119888 شخص، والعدد الإجمالي للوفيات 4487 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 52 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 13 ولاية لم تسجل بها خلال ال24 ساعة الأخيرة أي حالة جديدة، و 12 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 23 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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