وفاة الوزير الأسبق نور الدين بحبوح

توفي الوزير الأسبق للفلاحة والصيد البحري نور الدين بحبوح الأمين العام لاتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، هذا الجمعة، عن عمر ناهز 72 سنة، حسبما علم من أقربائه.

من مواليد 24 جانفي 1949 ببرج بوعريريج، تحصل الراحل على شهادة مهندس دولة في التهيئة العمرانية والأشغال المائية الكبرى وكذا على شهادة "ماستر للعلوم" في نفس التخصص.

وبعدما اضطلع بعدة مهام في قطاع الموارد المائية، تقلد الفقيد منصب وزير الفلاحة والصيد البحري، قبل أن يؤسس سنة 2012 الحزب السياسي اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية.

وسيوارى جثمان الراحل الثري هذا السبت 7 أوت بمقبرة بن عكنون بالجزائر العاصمة.